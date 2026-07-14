Sophia Loren Alessandra Mussolini smentisce le voci sui problemi di salute della zia | Sta bene non è ricoverata | è piena di vita

Alessandra Mussolini ha confermato attraverso un video sui social che Sophia Loren sta bene, è a casa e non è ricoverata. Le voci su presunti problemi di salute della attrice sono state smentite dalla nipote, che ha riferito di aver parlato con lei e di averla trovata piena di vita. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi delle voci circolate.

«Ho parlato con mia zia Sophia, sta a casa e sta benissimo». Con un reel pubblicato sui suoi profili social Alessandra Mussolini smentisce oggi le voci, circolate su presunti problemi di salute della zia, la celebre Sophia Loren. Mussolini, attrice, ed ex deputata, è figlia di Romano, quartogenito del Duce e della sorella minore della diva con natali puteolani, Maria Scicolone. E con un video di pochi secondi ha voluto oggi rassicurare quanti nel mondo l'apprezzano: «Non è ricoverata per niente - dice - anzi ringrazia tutti suoi animatori». E poi conclude: «È piena di vita». Sophia Loren, 91 anni, dopo un incidente domestico nel settembre 2023, che le aveva provocato la frattura del femore e dell'anca, ha brillantemente superato un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Sophia Loren, Alessandra Mussolini rassicura sui social: «Non è ricoverata, è serena e forte»

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