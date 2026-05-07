Alessandra Mussolini ha raccontato di aver ricevuto una telefonata inaspettata, durante la quale si è presentata come nipote di Sophia Loren. La conversazione l’ha sorpresa e lasciata senza parole, secondo quanto riferito dalla stessa. L’episodio è stato condiviso pubblicamente, evidenziando come i legami familiari con personaggi noti possano portare a situazioni impreviste. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sul contenuto della telefonata o sulle circostanze.

Avere parenti famosi può aprire molte porte, ma può anche far chiudere molti telefoni in faccia. Lo sa bene Alessandra Mussolini che al Grande Fratello Vip 2026 ha raccontato di quando si mise in contatto con un’agenzia immobiliare, ma appena fece il nome di sua zia Sophia Loren, non fu creduta e chiusero bruscamente la telefonata. Mentre era in giardino con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Adriana Volpe, Mussolini ha raccontato che stava cercando una casa a Ginevra per sua figlia Caterina e telefonò ad un’agenzia immobiliare. “A Ginevra però devi sempre avere una persona che vive lì, che possa farti da garante”, sottolinea l’ex parlamentare.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Sono la nipote di Sophia Loren”: Alessandra Mussolini racconta la telefonata assurda che l’ha spiazzata

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