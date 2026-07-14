Il trofeo lo champagne il ballo con Noskova e Sono un po' brillo | così re Sinner danza su Londra

Sarà che sapeva cosa aspettarsi, dopo lo scorso anno, quando si mostrò piuttosto impacciato nei passi da fare sul palco con l’allora trionfatrice al femminile Swiatek. Sarà che, come ha detto lui arrivando alla tradizionale cena di gala in un elegante hotel nel centro di Londra, era già un po’ "brillo", ma Jannik Sinner in questo Wimbledon se l’è cavata alla grande anche con uno dei rituali che teme di più: il ballo dei vincitori. Nel corso degli anni, soprattutto dopo la revisione voluta da Novak Djokovic e Serena Williams del 2015, ha perso l’aura del gran ballo e si è trasformato più in qualche semplice passo di danza per i due vincitori, tra l’imbarazzato e il divertito, per una ventina di secondi al massimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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