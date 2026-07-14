Sono qui per restituire | Allegri si prende il Napoli con una frase che fa sognare i tifosi

Da anteprima24.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allegri si è presentato al pubblico con una frase che ha suscitato emozione: “Sono venuto a Napoli per restituire quello che le ho tolto”. La dichiarazione è stata pronunciata al Teatro San Carlo, davanti a tifosi e stampa, segnando il suo debutto sulla panchina del club. La frase ha attirato l’attenzione e alimentato le speranze dei sostenitori azzurri, che hanno accolto con entusiasmo l’annuncio.

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Tempo di lettura: 4 minuti È bastata una frase per conquistare il Teatro San Carlo e accendere l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Massimiliano Allegri ha scelto poche parole, ma dal significato profondo, per presentarsi alla sua nuova avventura sulla panchina del Napoli: “ Sono venuto a Napoli per restituire quello che le ho tolto”. Un riferimento al passato che tutti hanno colto. Da una parte la sfortunata stagione 1997-98, quando vestì la maglia azzurra in un campionato concluso con la retrocessione. Dall’altra gli anni trascorsi alla guida della Juventus, culminati con due Scudetti conquistati davanti proprio al Napoli. Una battuta, ma anche un messaggio rivolto a una piazza che ora sogna di aprire un nuovo ciclo vincente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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