Sono qui per restituire | Allegri si prende il Napoli con una frase che fa sognare i tifosi

Notizia in breve

Allegri si è presentato al pubblico con una frase che ha suscitato emozione: “Sono venuto a Napoli per restituire quello che le ho tolto”. La dichiarazione è stata pronunciata al Teatro San Carlo, davanti a tifosi e stampa, segnando il suo debutto sulla panchina del club. La frase ha attirato l’attenzione e alimentato le speranze dei sostenitori azzurri, che hanno accolto con entusiasmo l’annuncio.