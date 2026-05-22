In casa Roma, l’attenzione si concentra sul possibile ritorno di Francesco Totti in dirigenza, in vista del centenario della società. La squadra si trova a un passo dal quarto posto in classifica, con la stagione ormai agli sgoccioli. Una recente dichiarazione di Totti ha alimentato i commenti tra i tifosi, che si domandano se questa possa essere l’occasione giusta per una sua possibile riammissione. La vicenda si intreccia con le dinamiche interne del club e le strategie future della società.

Con la stagione ormai in dirittura d'arrivo e un quarto posto adesso vicinissimo ma non ancora conquistato, in casa Roma è sempre più d'attualità il possibile ritorno nella dirigenza giallorossa di Francesco Totti nell'anno del centenario. L'ex capitano del club era già stato in società dopo il ritiro, ma lasciando due anni dopo - nel 2019 - per divergenze con la società. Differenze di veduta con i Friedkin che potrebbero complicare anche adesso il suo ritorno alla Roma, ma intanto Totti fa sognare i tifosi. L'ex capitano - ospite di un evento all'Università di Bari con Bruno Conti e Vincent Candela - si è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Roma e il futuro di Pellegrini? Se ti rispondo non mi fanno più rientrare”: la frase di Totti che fa sognare i tifosi giallorossi

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Il possibile rinnovo di Pellegrini con la Roma fa discutere, e allora discutiamone

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