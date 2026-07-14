Il nuovo allenatore del Napoli ha dichiarato di aver accettato l’incarico per restituire qualcosa alla squadra. In conferenza stampa ha affermato che si tratta di un’avventura meravigliosa e che è venuto apposta per contribuire al club. Le sue parole sono state pronunciate al suo primo intervento pubblico come tecnico del team.

Le prime parole del neo tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, rilasciate in conferenza stampa. Le dichiarazioni. Massimiliano Allegri si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore del Napoli. Le sue prime parole ai giornalisti in veste di neo tecnico dei partenopei: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Buongiorno a tutti, credo che sia anche troppo questa presentazione. Devo ringraziare il presidente per questa ora insieme. Da quando c’è il presidente, il Napoli solo un anno è stato fuori dall’Europa, negli ultimi due anni ha vinto unoscudetto e una Supercoppa. Antonio Conte ha fatto un ottimo lavoro ed è già la seconda volta che mi capita di ereditare una sua squadra, speriamo che sia di buona auspicio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Allegri si presenta: «Per me è un’avventura meravigliosa. Sono venuto apposta per restituire qualcosa al Napoli»

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