Alle 22:30 del 14 luglio 2016, un uomo di 31 anni di origini tunisine, residente in Francia, ha investito con un camion un gruppo di persone sul lungomare. L’attacco ha provocato 86 morti e oltre 400 feriti. L’autore dell’attacco si ispirava all’ISIS. È passata una decade da quella strage avvenuta in occasione di una celebrazione nazionale.

Un uomo che si ispirava all'ISIS investì con un camion centinaia di persone sul lungomare: ne uccise 86 e ne ferì oltre 400 Alle 22:30 del 14 luglio 2016 a Nizza, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un uomo di 31 anni di origini tunisine ma residente in Francia, investì con un camion centinaia di persone uccidendone 86 e ferendone oltre 400. Sfruttò i festeggiamenti per l’anniversario della presa della Bastiglia (che in Francia è festa nazionale): molte persone avevano affollato la Promenade des Anglais, la passeggiata sul lungomare di Nizza che per l’occasione era stata in parte pedonalizzata e da dove avevano appena assistito a uno spettacolo di fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sono passati 10 anni dalla strage di Nizza

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