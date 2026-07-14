Kenza Kim Gisele e l’angoscia di essersi salvati | le vite interrotte della strage di Nizza dieci anni dopo

Notizia in breve

Dieci anni dopo la strage di Nizza, quattro persone sopravvissute raccontano l’angoscia di aver evitato la morte. Le loro vite sono state sconvolte, ma sono ancora qui a testimoniare gli effetti di quell’attacco. Ricordano i momenti di paura e le ferite che non si sono mai rimarginate, mentre il mondo continua a lottare contro il terrorismo e la violenza. La memoria di quella giornata rimane viva nelle loro parole e nelle loro storie di sopravvivenza.