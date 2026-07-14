Kenza Kim Gisele e l’angoscia di essersi salvati | le vite interrotte della strage di Nizza dieci anni dopo
Dieci anni dopo la strage di Nizza, quattro persone sopravvissute raccontano l’angoscia di aver evitato la morte. Le loro vite sono state sconvolte, ma sono ancora qui a testimoniare gli effetti di quell’attacco. Ricordano i momenti di paura e le ferite che non si sono mai rimarginate, mentre il mondo continua a lottare contro il terrorismo e la violenza. La memoria di quella giornata rimane viva nelle loro parole e nelle loro storie di sopravvivenza.
“In un mondo in cui si cerca di giustificare il terrorismo con argomentazioni contrastanti, credo che sia necessario limitare la violenza, confinarla a determinati settori quando è inevitabile e mitigarne gli effetti terrificanti impedendole di raggiungere la sua massima intensità”, scriveva Albert Camus nel 1948 ( Prima risposta ad Astier de la Vigerie, pubblicata negli “Essais”, Pleiade 1965). C’è chi vorrebbe, ma non ci riesce a confinare il terrorismo in un qualche angolo, fors’anche quello della memoria. E poi, dimenticare offre al terrorismo una vittoria postuma. Missione compiuta. La ricostruzione di un passato dilaniato dal terrore non consiste solo nel curarne le ferite, ma di collocarlo nella storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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