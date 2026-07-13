Prima della semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna, in programma domani a Dallas, sarà osservato un minuto di silenzio. La commemorazione avviene a dieci anni dall’attentato di Nizza, che provocò 86 vittime. La cerimonia si terrà prima del calcio, senza ulteriori eventi o discorsi ufficiali. La decisione è stata comunicata da un’organizzazione sportiva. La partita si svolgerà regolarmente, con il minuto di raccoglimento previsto in apertura.

Prima della semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Spagna, in programma domani a Dallas alle 21 ora italiana, verrà osservato un minuto di silenzio, esattamente dieci anni dopo l'attentato di Nizza che causò la morte di 86 persone. Lo ha annunciato lunedì il presidente Emmanuel Macron sul suo account social. "Ringrazio il presidente della FIFA per aver accolto la richiesta della Francia e di tutti i francesi che si sono mobilitati. Non lo dimenticheremo mai", ha commentato il presidente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Dieci anni fa la strage di Nizza: 1' silenzio prima di Francia-Spagna

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