Sono centinaia e potrebbero essere ovunque hanno già morso un uomo | 900 serpenti fuggono da un allevamento distrutto dal maltempo è allarme in Cina

Dopo le alluvioni in Cina meridionale, circa 900 serpenti sono fuggiti da un allevamento danneggiato. L’incidente si è verificato nella città di Hengzhou, dove le violente piogge hanno causato danni strutturali. Le autorità hanno segnalato che i serpenti potrebbero essere ovunque e alcuni hanno già morso una persona. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o rischi specifici.

Le violente alluvioni che stanno colpendo la Cina meridionale hanno provocato anche un’emergenza insolita. Nella città di Hengzhou, circa 900 serpenti sono riusciti a fuggire dopo che un allevamento è stato gravemente danneggiato dal maltempo. Tutto questo ha costretto le autorità ad avviare un’imponente operazione di recupero. Secondo le prime informazioni, la maggior parte dei rettili non sarebbe velenosa. Nonostante questo, le autorità hanno invitato la popolazione alla massima prudenza, chiedendo ai residenti di non cercare di catturare gli animali e di contattare immediatamente i servizi di emergenza in caso di avvistamento. Per recuperare i serpenti è stata mobilitata una squadra specializzata composta da dieci operatori, impegnati nelle ricerche con reti e dispositivi elettrici in grado di stordire gli animali senza ucciderli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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