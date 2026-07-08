Tifone e alluvioni in Cina oltre 800 serpenti scappano da un allevamento e finiscono tra le strade allagate

Un allevamento di serpenti nel Guangxi, in Cina, è stato sommerso dal tifone Maysak, che ha provocato intense piogge e alluvioni. Oltre 800 serpenti, tra cui alcuni cobra, sono scappati dall’allevamento e si sono trovati nelle strade e nei campi allagati. La fuga è avvenuta a causa delle condizioni di allerta e dell’innalzamento delle acque. Non ci sono segnalazioni di incidenti o feriti legati alla fuga dei rettili.

Le alluvioni causate in Cina dal tifone Maysak hanno sommerso un allevamento nel Guangxi: oltre 800 serpenti sono fuggiti tra le strade e i campi allagati, tra cui anche alcuni cobra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Massive Flood in Guangxi, China! Dam Collapse After Heavy Rain & Nanning Turns Into Lake

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