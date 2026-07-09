Dopo le alluvioni nel sud della Cina, circa 900 serpenti sono fuggiti da un allevamento sommerso, tra cui numerosi cobra velenosi. Le intense piogge hanno causato l’esondazione delle strutture, consentendo ai rettili di scappare. Le autorità stanno cercando di rintracciare gli esemplari e di contenere il rischio. Non sono stati segnalati incidenti o feriti fino a ora. La fuga di serpenti rappresenta un problema di sicurezza e di gestione dell’emergenza.

In Cina le violente alluvioni che hanno colpito il sud del Paese hanno provocato anche un’emergenza insolita. Tra gli effetti del maltempo c’è anche la fuga di circa 900 serpenti, compresi numerosi cobra velenosi, da un allevamento sommerso dall’acqua. Le autorità hanno mobilitato squadre specializzate per recuperare gli animali e invitato la popolazione a non tentare di catturarli autonomamente. Cina, serpenti in fuga dopo le alluvioni Allevamenti di serpenti distrutto dall'acqua Un abitante del villaggio morso da un serpente L'appello ai cittadini Cina, serpenti in fuga dopo le alluvioni Le violenti piogge che hanno investito la regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina, hanno trasformato un’emergenza legata alle inondazioni in un nuovo motivo di allarme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Serpenti in fuga dall'allevamento in Cina dopo le alluvioni, tra i 900 esemplari scappati anche cobra velenosi

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Alluvioni in Cina, centinaia di serpenti in fuga da un allevamento

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Temi più discussi: Cina, 900 serpenti fuggono da un allevamento travolto dall’alluvione. Ci sono anche cobra velenosi; Tifone e alluvioni in Cina, oltre 800 serpenti scappano da un allevamento e finiscono tra le strade allagate; Le inondazioni in Cina hanno causato la fuga di quasi 900 serpenti dai loro recinti.; Cina, oltre 900 cobra e serpenti velenosi fuggono da un allevamento travolto dalle alluvioni.

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