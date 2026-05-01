Sondaggi politici centrosinistra ancora in vantaggio il centrodestra cala al 44,6% | i voti ai partiti

Secondo gli ultimi sondaggi politici, il campo largo ottiene il 45,6% delle preferenze, mentre il centrodestra si ferma al 44,6%. Le differenze tra i vari partiti sono minime e non ci sono cambiamenti significativi rispetto alle rilevazioni precedenti. La situazione mostra dunque una leggera prevalenza del centrosinistra rispetto al centrodestra, con variazioni contenute nelle percentuali di voto.

Campo largo ancora in vantaggio con il 45,6% delle preferenze sul centrodestra, al 44,6%. Poche le variazioni a livello dei singoli partiti. FdI resta primo, seguito dal Pd. Avs balza in avanti e si avvicina alla Lega, in calo. Ecco l'ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg24.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sondaggi politici, il campo largo aumenta il vantaggio sul centrodestra - la Repubblica x.com

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