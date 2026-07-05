Sondaggi politici il centrodestra perde ancora voti e Vannacci cresce | chi vince le prossime elezioni

I sondaggi politici mostrano un calo di consensi per Fratelli d'Italia e Lega, entrambe in diminuzione di circa un punto percentuale. Nel frattempo, il partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, registra un incremento di voti. Questi dati indicano uno spostamento nell'orientamento degli elettori, con il centrodestra che perde terreno e Vannacci che guadagna consensi. La situazione potrebbe influenzare gli equilibri nelle prossime elezioni politiche.

Fratelli d'Italia e Lega sono in calo di consensi: perdono un punto in due, nei sondaggi politici, e sono più o meno i voti che invece guadagna Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Senza il partito dell'ex leghista, la coalizione di centrodestra ad oggi non ha i numeri per vincere le prossime elezioni contro il centrosinistra. Ma le cose potrebbero cambiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ULMTIMA ORA SONDAGGI POLITICI: centro destra affonda mentre Vannacci sale, Schlein e Conte vincono

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