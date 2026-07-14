Sommer ha trovato una nuova squadra | l' annuncio ufficiale

Yann Sommer ha firmato un contratto triennale con il Bruges. L’annuncio ufficiale è stato dato oggi, dopo che il portiere era rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l’Inter.

Yann Sommer, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, ha firmato un contratto triennale coi belgi del Bruges, che l'hanno annunciato ufficialmente oggi., Il comunicato del Bruges: "Yann Sommer ha firmato un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Il portiere svizzero di 37 anni arriva a parametro zero dopo tre stagioni all'Inter. Sommer è cresciuto nelle giovanili svizzere e si è affermato nel Basilea. Il portiere ha poi giocato per club come il Vaduz, il Borussia Mönchengladbach, il Bayern Monaco e l'Inter. Nel 2023 si è trasferito dal Bayern Monaco all'Inter, dove ha disputato 139 partite in tre stagioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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