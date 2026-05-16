Napoli Basket nuova squadra per El-Amin | c' è l' annuncio ufficiale
Ishmael El-Amin ha annunciato ufficialmente il suo trasferimento a una nuova squadra pochi giorni dopo la conclusione del campionato di Lba con la Guerri Napoli Basket. La comunicazione è stata resa nota senza indicare dettagli sulle modalità del trasferimento o sulla durata del contratto. L’atleta si è unito a un’altra formazione, senza ulteriori specifiche sulle tappe del suo percorso o sui progetti futuri. La notizia è stata divulgata attraverso i canali ufficiali delle società coinvolte.
Ad appena pochi giorni dal termine del campionato di Lba con la Guerri Napoli Basket, Ishmael El-Amin ha già una nuova squadra. La guardia americana, infatti, ha firmato con l'Hapoel Rivulis Galil Elion. Per il 27enne nativo di Minnetonka si tratta di un ritorno nella lega israeliana, dove aveva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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