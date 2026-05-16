Napoli Basket nuova squadra per El-Amin | c' è l' annuncio ufficiale

Ishmael El-Amin ha annunciato ufficialmente il suo trasferimento a una nuova squadra pochi giorni dopo la conclusione del campionato di Lba con la Guerri Napoli Basket. La comunicazione è stata resa nota senza indicare dettagli sulle modalità del trasferimento o sulla durata del contratto. L’atleta si è unito a un’altra formazione, senza ulteriori specifiche sulle tappe del suo percorso o sui progetti futuri. La notizia è stata divulgata attraverso i canali ufficiali delle società coinvolte.

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