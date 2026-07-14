Solopaca sorpreso a rubare cavi dal cantiere dell’Alta Velocità | arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Solopaca dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare cavi dal cantiere dell’Alta Velocità. Già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti, si è introdotto nell’area della Rete Ferroviaria Italiana. L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando il soggetto è stato fermato sul posto. I cavi rubati sono stati recuperati e sequestrati.