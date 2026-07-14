Solopaca sorpreso a rubare cavi dal cantiere dell’Alta Velocità | arrestato
Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Solopaca dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rubare cavi dal cantiere dell’Alta Velocità. Già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti, si è introdotto nell’area della Rete Ferroviaria Italiana. L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri, quando il soggetto è stato fermato sul posto. I cavi rubati sono stati recuperati e sequestrati.
Durante la mattinata di ieri, a Solopaca, un quarantaduenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine poiché gravato da precedenti specifici, si è introdotto nell’area del cantiere della “Rete Ferroviaria Italiana” S.p.A. per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, tratta “Cancello – Benevento”, evidentemente pensando di poter agire indisturbato visto che nella zona prescelta non vi era la presenza di tecnici od operai. Con l’uso di grosse tenaglie è riuscito a rompere il cunicolo in cemento posto a protezione delle linee elettriche e ad asportare complessivamente cento metri di cavi in rame per un peso di circa cinquanta chilogrammi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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