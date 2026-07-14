Furto di cavi nel cantiere dell’Alta Velocità | arrestato 42enne
Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri mattina a Solopaca per aver rubato cavi dall’area del cantiere dell’Alta Velocità gestito da una società ferroviaria. L’individuo si è introdotto nell’area senza autorizzazione e ha portato via materiale presumibilmente destinato ai lavori in corso. La polizia ha fermato l’uomo sul posto e ha recuperato parte della refurtiva.
Tempo di lettura: 2 minuti Durante la mattinata di ieri, in Solopaca, un quarantaduenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine poiché gravato da precedenti specifici, si è introdotto nell’area del cantiere della “RETE FERROVIARIA ITALIANA” S.P.A. per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, tratta “CANCELLO – BENEVENTO”, evidentemente pensando di poter agire indisturbato visto che nella zona prescelta non vi era la presenza di tecnici od operai. Con l’uso di grosse tenaglie è riuscito a rompere il cunicolo in cemento posto a protezione delle linee elettriche e ad asportare complessivamente cento metri di cavi in rame per un peso di circa cinquanta chilogrammi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Assicuriamo tutto il cantiere
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