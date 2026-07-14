Furto di cavi nel cantiere dell’Alta Velocità | arrestato 42enne

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri mattina a Solopaca per aver rubato cavi dall’area del cantiere dell’Alta Velocità gestito da una società ferroviaria. L’individuo si è introdotto nell’area senza autorizzazione e ha portato via materiale presumibilmente destinato ai lavori in corso. La polizia ha fermato l’uomo sul posto e ha recuperato parte della refurtiva.