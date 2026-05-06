Firenze incendio nel cantiere dell' Alta Velocità | ipotesi atto doloso

Nella notte, un incendio è divampato in un cantiere dell'Alta Velocità a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui sono riusciti a superare un cancello di sicurezza per accedere all’area. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno valutando le cause e raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto. Al momento non ci sono notizie di persone coinvolte o feriti.

A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'Alta Velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, incendio nel cantiere dell'Alta Velocità: ipotesi atto doloso Notizie correlate Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprileLa circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12... Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, disagi nel weekendUn weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tramvia Prato – Firenze, ci saranno tre nuovi viadotti. Incendio nel cantiere Alta Velocità a Firenze, ipotesi atto dolosoUn incendio è divampato nel cantiere dell’Alta Velocità di Firenze, nell’area di Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel sotterraneo. Le prime ricostruzioni fanno ipotizzare ... rainews.it Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS): avanzano i lavori del passante AV di FirenzeProseguono secondo programma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per il Passante AV di Firenze, uno degli interventi ... msn.com