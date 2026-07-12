Ranucci | Nessuna inchiesta di Report è stata condizionata da Lavitola
Ranucci ha dichiarato che nessuna inchiesta di Report sull'eolico è stata condizionata da Valter Lavitola. Ha inoltre affermato che non ci sono indagini di Report influenzate da Lavitola in generale. La precisazione è stata fatta in risposta a eventuali sospetti di condizionamenti legati a questa figura.
Roma, 12 luglio 2026 – "Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Valter Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste.". Sigfrido Ranucci risponde così all' Ansa in merito all' esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari dell’imprenditore e faccendiere nelle fonti rinnovabili nel Lazio. Il conduttore della trasmissione di Rai 3, sottolinea quindi che l'esposto in questione "si basa su presupposti del tutto errati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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