Dopo l’estate, la Commissione europea proporrà una normativa che vieta l’accesso ai social network ai minori di 13 anni. La presidente della Commissione ha affermato che i rischi online per i bambini sono universali e non riconoscono confini o nazionalità. La proposta mira a proteggere i minori, introducendo restrizioni più stringenti per l’uso di piattaforme social da parte dei bambini più piccoli. La decisione arriverà in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza digitale dei giovani utenti.

“I rischi che corrono i nostri bambini online non conoscono confini, né nazionalità”. Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della commissione dall’Unione europea. Ha annunciato un provvedimento, una proposta dopo l’estate: al centro, il divieto di uso dei social network ai minori di 13 anni. L'articolo Social network vietati ai minori di 13 anni: dopo l’estate la proposta della commissione Ue Dichiarazione di Ursula von der Leyen proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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