Social network vietati ai minori di 13 anni | dopo l’estate la proposta della commissione Ue Dichiarazione di Ursula von der Leyen

Da noinotizie.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l’estate, la Commissione europea proporrà una normativa che vieta l’accesso ai social network ai minori di 13 anni. La presidente della Commissione ha affermato che i rischi online per i bambini sono universali e non riconoscono confini o nazionalità. La proposta mira a proteggere i minori, introducendo restrizioni più stringenti per l’uso di piattaforme social da parte dei bambini più piccoli. La decisione arriverà in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza digitale dei giovani utenti.

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“I rischi che corrono i nostri bambini online non conoscono confini, né nazionalità”. Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della commissione dall’Unione europea. Ha annunciato un provvedimento, una proposta dopo l’estate: al centro, il divieto di uso dei social network ai minori di 13 anni.       L'articolo Social network vietati ai minori di 13 anni: dopo l’estate la proposta della commissione Ue Dichiarazione di Ursula von der Leyen proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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