Minori e accesso ai social Ursula von der Leyen prepara la stretta che per il 63% degli europei è necessaria e non più rimandabile

Da lanotiziagiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 63% degli europei si dice favorevole a limitare l’accesso ai social network per i minori, secondo un sondaggio pubblicato dalla Commissione europea. I dati sono stati raccolti dall’Eurobarometro Flash e indicano una maggioranza favorevole alla regolamentazione dell’uso dei social da parte dei giovani, con restrizioni basate sull’età.

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Regolamentare l’accesso ai social network da parte dei minori. A chiederlo, secondo i dati raccolti da Eurobarometro Flash e pubblicati oggi dalla Commissione europea, sono quasi due europei su tre, pari al 63% degli intervistati, che si dichiarano favorevoli a imporre limitazioni all’accesso ai social in base all’età. Secondo lo stesso sondaggio, il 36% degli intervistati sostiene un divieto al di sotto di una determinata età, mentre il 27% preferisce un accesso posticipato. Solo il 13% ritiene che la tutela debba essere affidata esclusivamente a genitori e scuole, senza ulteriori interventi dell’Unione europea. La rilevazione mostra anche i principali timori degli intervistati riguardo alla vita online dei minorenni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Ursula von der Leyen: EU to Prepare Social Media Rules to Protect Children Online

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