Limiti all’accesso ai social media per i minori proposta europea in arrivo dopo l’estate von der Leyen | I social non sono un giocattolo
Dopo l’estate, la Commissione Europea presenterà una proposta per limitare l’accesso dei minori ai social media. La presidente ha affermato che i social non sono un giocattolo e che occorre regolamentare il loro utilizzo da parte dei giovani. La proposta mira a fissare restrizioni più stringenti, ma i dettagli specifici non sono ancora stati divulgati. La misura riguarda le piattaforme online frequentate dai minori.
Dopo la pausa estiva la Commissione Europea presenterà una proposta formale per regolamentare l'accesso dei minori alle piattaforme social. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Internet: von der Leyen, Social non sono giocattoli, pronta legge con limiti di età per minori
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