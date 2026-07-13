Limiti all’accesso ai social media per i minori proposta europea in arrivo dopo l’estate von der Leyen | I social non sono un giocattolo

Notizia in breve

Dopo l’estate, la Commissione Europea presenterà una proposta per limitare l’accesso dei minori ai social media. La presidente ha affermato che i social non sono un giocattolo e che occorre regolamentare il loro utilizzo da parte dei giovani. La proposta mira a fissare restrizioni più stringenti, ma i dettagli specifici non sono ancora stati divulgati. La misura riguarda le piattaforme online frequentate dai minori.