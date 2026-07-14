skateboard i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

Lo skateboard sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, con le discipline del park e dello street. Per qualificarsi, i partecipanti dovranno rispettare specifici criteri stabiliti dalla federazione internazionale. Ogni disciplina assegnerà due titoli, uno maschile e uno femminile, per un totale di quattro medaglie in palio. La conferma è arrivata dopo l’approvazione del programma ufficiale dei Giochi.

Lo skateboard è stato confermato nel programma a cinque cerchi e dunque sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: saranno sempre le discipline del park e dello street a prendersi la copertina nell’ambito dei Giochi, con la messa in palio di quattro titoli (due per gli uomini e due per le donne). All’evento più importante del quadriennio prenderanno parte 44 atleti nel park e 44 skaters nello street, equamente suddivisi tra uomini e donne. Quali sono i criteri di qualificazione per lo skateboard alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Occorre specificare che in un evento possono partecipare un massimo di tre rappresentanti della stessa Nazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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