pallanuoto i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

Notizia in breve

Il CIO e World Aquatics hanno stabilito i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel torneo di pallanuoto maschile e femminile. Le squadre qualificabili si basano sui risultati delle competizioni continentali e sui tornei di qualificazione mondiale. La distribuzione dei posti sarà ripartita tra le varie regioni e i risultati ottenuti nelle competizioni ufficiali. Le modalità di qualificazione saranno comunicate ufficialmente nelle prossime settimane.