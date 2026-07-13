Pallanuoto i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
Il CIO e World Aquatics hanno stabilito i criteri di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 nel torneo di pallanuoto maschile e femminile. Le squadre qualificabili si basano sui risultati delle competizioni continentali e sui tornei di qualificazione mondiale. La distribuzione dei posti sarà ripartita tra le varie regioni e i risultati ottenuti nelle competizioni ufficiali. Le modalità di qualificazione saranno comunicate ufficialmente nelle prossime settimane.
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e World Aquatics hanno definito i principi di qualificazione olimpica per i tornei di pallanuoto maschile e femminile dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: per la prima volta nella storia, il torneo di pallanuoto femminile vedrà la partecipazione di 12 squadre, lo stesso numero del torneo maschile, segnando la prima volta in cui la pallanuoto raggiunge la piena parità di genere. I 12 posti per ciascun torneo saranno assegnati come segue, in maniera identica tra uomini e donne: I CRITERI DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA DELLA PALLANUOTO. 🔗 Leggi su Oasport.it
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