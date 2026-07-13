cricket i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

L'International Cricket Council e il Comitato Olimpico Internazionale hanno stabilito i criteri di qualificazione per il cricket ai Giochi di Los Angeles 2028. Sei nazioni si contenderanno i posti disponibili in entrambe le competizioni T20 maschile e femminile. Le squadre saranno selezionate attraverso specifici criteri di ranking e qualificazioni regionali. Le competizioni si svolgeranno nel rispetto di queste regole, senza ulteriori dettagli su modalità di selezione o tappe intermedie.

L’International Cricket Council (ICC) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) hanno definito i criteri di qualificazione del cricket ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: sei Paesi si sfideranno in ciascuna delle competizioni T20 maschile e femminile. Cinque posti per ogni evento saranno assegnati attraverso una combinazione di tornei ICC e ranking ICC T20I, mentre il sesto ed ultimo posto disponibile, sia nella competizione maschile che in quella femminile, sarà determinato dal torneo di qualificazione olimpica dell’ICC, che si terrà nel 2027. La Coppa del Mondo ICC femminile T20 2026 ha confermato le prime partecipanti per Los Angeles 2028: Australia, Gran Bretagna (tramite il risultato dell’Inghilterra), India e Sudafrica si sono qualificate come le migliori squadre provenienti da Africa, Asia, Europa e Oceania. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Pakistan's Cricket Team Road to LA 2028: Can They Qualify!

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