Il giudice ha respinto il patteggiamento dell’ex sindaco coinvolto nell’inchiesta sul cosiddetto ‘Sistema Sorrento’. La richiesta prevedeva una condanna di cinque anni, giudicata insufficiente. La decisione è stata comunicata durante l’udienza, senza ulteriori dettagli sulla motivazione. L’indagine riguarda presunti illeciti legati a tangenti e corruzione. L’ex primo cittadino si trova ora in attesa di un’udienza di merito. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità giudiziarie.

Sorpresa, troppo pochi cinque anni di condanna per la Tangentopoli del ‘Sistema Sorrento’. Cronaca di un patteggiamento rigettato. Il giudice di Torre Annunziata Maria Ausilia Sabadino dopo otto ore di camera di consiglio boccia l’accordo tra Procura e difesa raggiunto sulla sorte dell’ex sindaco Massimo Coppola e del fido Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’, e dispone per gli imputati un processo che inizierà il 6 ottobre con il rito abbreviato. A celebrarlo, secondo il codice, sarà un altro magistrato del Tribunale. Non succede di frequente, ma può succedere. Ed è successo. La dottoressa Sabadino non ha ritenuto congrua la pena calcolata dai pm Giuliano Schioppi e Matteo De Micheli, col consenso degli avvocati Bruno Larosa e Gianni Pane (difensori di Coppola) e Valerio Stravino (legale di Guida). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’, il giudice rigetta il patteggiamento dell’ex sindaco Coppola: troppo pochi 5 anni di condanna

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