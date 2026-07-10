Un uomo ha pattuito una condanna a cinque anni di carcere e ha accettato di restituire circa 205.866 euro in tangenti. L’accordo tra pubblico ministero e difesa riguarda dieci imputazioni di corruzione, tre di turbativa d’asta, due di induzione indebita legate agli appalti di refezione scolastica e una di peculato, relativo a fondi sottratti a un’associazione. Il giudice deciderà sulla richiesta il 14 luglio.

Cinque anni di reclusione e la restituzione di 205.866 euro di tangenti per mettere una pietra sopra a dieci imputazioni di corruzione, tre di turbativa d’asta, due di induzione indebita (gli appalti della refezione scolastica alla cooperativa Prisma), e una di peculato (i soldi distratti all’associazione La Fenice). C’è l’accordo tra la procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso e la difesa dell’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Sono questi i termini del patteggiamento concordato tra le parti, all’esito dell’udienza camerale iniziata alle 13 del 10 luglio. C’è accordo anche al patteggiamento a cinque anni di Raffaele Guida detto ‘Lello il Sensitivo’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Sistema Sorrento’, Massimo Coppola patteggia 5 anni e restituisce 205mila euro di tangenti: c’è l’accordo tra pm e avvocati, il giudice decide il 14 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sistema Sorrento”, l’ex sindaco Coppola torna a parlare coi pm per salvare il patteggiamento a rischioL’ex sindaco di Sorrento è tornato a parlare con i pubblici ministeri per cercare di salvare il patteggiamento già proposto nel procedimento sul...

Bologna, pm chiede di fare il giudice ma avvocati non favorevoli: Anm intervieneIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna non ha dato il suo via libera alla richiesta di far diventare giudice del pm Roberto Ceroni.

Temi più discussi: ‘Sistema Sorrento’, i nuovi verbali su clan e politica: Coppola e alcuni consiglieri avevano rapporti con M. S. e le sue infiltrazioni criminali nel Comune; Sistema Sorrento, nuova svolta: chiesta l’archiviazione per Graziano Maresca; Sistema Sorrento, archiviazione per l’ingegner Graziano Maresca.

‘Sistema Sorrento’, i nuovi verbali su clan e politica: Coppola e alcuni consiglieri avevano rapporti con M. S. e le sue infiltrazioni criminali nel ComuneEmergono nuovi verbali sul Sistema Sorrento: legami tra l'ex sindaco Coppola, consiglieri e il pregiudicato M.S. ilfattoquotidiano.it

Sistema Sorrento: scarcerato il prestanome del sindaco Massimo CoppolaHa confermato di essere stato un semplice prestanome del sindaco Massimo Coppola nella gestione dell'associazione La Fenice, con la quale il primo cittadino di Sorrento avrebbe gestito per acquisti ... ilmattino.it