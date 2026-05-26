L’ex sindaco di Sorrento è tornato a parlare con i pubblici ministeri per cercare di salvare il patteggiamento già proposto nel procedimento sul cosiddetto “Sistema Sorrento”. La sua posizione è al centro di un’indagine che coinvolge diverse persone e accuse. La decisione di incontrare i pm avviene mentre il percorso verso l’accordo si fa più complicato, con diversi ostacoli da superare.

È disseminata di mine la strada dell’ex sindaco Massimo Coppola verso il patteggiamento nell’inchiesta sul “ Sistema Sorrento “. Su una di queste potrebbe ‘saltare’ la bozza di intesa orale che i suoi legali, Bruno Larosa e Gianni Pane, avevano faticosamente costruito in mesi di trattative con la Procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso: poco meno di cinque anni per le tangenti della refezione scolastica, e modesti aumenti di pena per le altre imputazioni su concorsi e appalti, da collegare alla prima con il vincolo della continuazione. Coppola infatti è tornato a parlare, in gran segreto, coi pm, proprio per provare a sminare il terreno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sistema Sorrento”, l’ex sindaco Coppola torna a parlare coi pm per salvare il patteggiamento a rischio

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