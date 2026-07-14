Sinner sulle orme di Djokovic | numeri identici a 25 anni Un passaggio di consegne?

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta consecutiva a Wimbledon, battendo in finale Zverev. Con questa vittoria, a 25 anni, i suoi numeri sono uguali a quelli di Djokovic a quella stessa età. La finale si è svolta domenica, e il match ha visto Sinner prevalere sul tennista tedesco. È il suo secondo titolo consecutivo nel torneo inglese.

Roma, 14 luglio 2026 – Jannik Sinner ha nuovamente fatto la storia: domenica è arrivata la seconda vittoria consecutiva a Wimbledon, in finale contro Zverev. L'altoatesino è riuscito a difendere il titolo dell'anno scorso e ha ribadito con forza chi è il numero 1 al mondo. L'eliminazione al secondo turno di Parigi ormai è solo un lontano ricordo, l'azzurro ha reagito da campione al momento negativo e ha alzato al cielo un titolo del Grande Slam per la prima volta dopo un anno. Inoltre, è sempre più primo nella classifica ATP: dopo il torneo londinese è salito a quota 13450 punti, quasi 5000 in più di Zverev, che ha superato Alcaraz al secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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