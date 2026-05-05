Internazionali d' Italia al via Sinner sulle orme di Panatta

Da oggi e fino al 17 maggio, il Foro Italico ospita la 83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, un torneo che rappresenta l’ultima tappa sulla terra battuta prima di Roland Garros. Quest’anno, tra i protagonisti c’è anche il giovane tennista italiano, che mira a ripercorrere le orme di un celebre ex campione nazionale. La manifestazione richiama atleti da tutto il mondo e richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

AGI - Da oggi 5 maggio a domenica 17 maggio il Foro Italico torna ad essere il centro del tennis mondiale con la sua ottantatreesima edizione degli Internazionali BNL d'Italia, ultima fermata sul clay prima del Roland Garros e, quest'anno più che mai, palcoscenico di un'impresa storica possibile. L'edizione di quest'anno delMasters 1000 romano prenderà forma in una delle piazze più iconiche e conosciute d'Italia, con un Foro Italico rinnovato dopo un corposo r estyling di circa 160 milioni di euro che ha portato alla costruzione della nuova Grand Stand Arena, da oltre 7.000 spettatori, all'interno del suggestivo Stadio dei Marmi, diventando il secondo campo più importante dopo il Centrale.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali d'Italia al via, Sinner sulle orme di Panatta Notizie correlate Adam sulle orme di Simon Yates al Giro d’Italia: “Mi sento bene e sogno in grande”Roma, 4 maggio 2026 - Yates sulle orme di Yates: il suo cognome sull'albo d'oro c'è già, ma è quello del gemello Simon, vincitore a sorpresa un anno... Internazionali d’Italia 2026: Adriano Panatta l’ultimo vincitore azzurro nel torneo maschile. Tutti i precedentiSono passati ormai esattamente cinquant’anni dall’ultima volta che un italiano è riuscito a vincere gli Internazionali d’Italia nel singolare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Dove vedere Internazionali d'Italia 2026 in chiaro (e gratis)? Ecco la programmazione tv dei match. Al via gli Internazionali d’Italia 2026: tabellone completo e italiani in campoAl via gli Internazionali d'Italia 2026. Ecco tutto quello da sapere: programma, tabellone, montepremi, italiani in campo, dove vederlo. mam-e.it Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà uno tra Ofner e Michelsen al secondo turno, dopo ... fanpage.it Panatta non ha dubbi su come andranno gli Internazionali d’Italia: Jannik potrebbe perdere solo se dovesse mangiare troppo - facebook.com facebook Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d'Italia 2026: "Sono felice di essere qui" ift.tt/82GXe0J x.com