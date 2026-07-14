Sinner e Djokovic analogie impressionanti a 25 anni | la profezia di Cahill può avverarsi davvero
A 25 anni, sia Sinner che Djokovic hanno vinto quasi gli stessi titoli in carriera.
C'è un clamoroso dato che accomuna Jannik Sinner e Novak Djokovic, che alla stessa età hanno vinto quasi totalmente gli stessi trofei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sinner ha DISTRUTTO Djokovic: così ha fatto la storia
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Sinner, sulla scia del mito Djokovic: a 25 anni ha vinto quanto Nole. E può ancora migliorareJannik Sinner, a 25 anni, ha raggiunto un traguardo importante confrontandosi con il record di Novak Djokovic, avendo vinto lo stesso numero di...
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Sinner, rincorsa alla storia: già simile a Djokovic, alla sua età ha già vinto di piùFrankenstein-Piatti non sperava di riuscire così bene nella clonazione e quindi addirittura nel miglioramento del modello Novak Djokovic che aveva in testa per il suo miglior allievo. ilmessaggero.it
Faccio parte di quel pubblico occasionale che non capisce niente di tennis, però da italiano la vittoria di Sinner a Wimbledon mi riempie di orgoglio. Non soltanto perché ha ?vinto uno dei nostri, ma perché ha vinto uno dei nostri che ammiro per mentalità: seri facebook
Musetti: 'Alcaraz gioca il tennis più bello, ma Sinner è impressionante' reddit