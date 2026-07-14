Sinner e Djokovic analogie impressionanti a 25 anni | la profezia di Cahill può avverarsi davvero

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 25 anni, sia Sinner che Djokovic hanno vinto quasi gli stessi titoli in carriera.

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C'è un clamoroso dato che accomuna Jannik Sinner e Novak Djokovic, che alla stessa età hanno vinto quasi totalmente gli stessi trofei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner ha DISTRUTTO Djokovic: così ha fatto la storia

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