Sinner sulle orme di Djokovic | numeri identici a 25 anni A Wimbledon un passaggio di consegne?

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo a Wimbledon, battendo Zverev in finale. Con questa vittoria, a 25 anni, raggiunge numeri simili a quelli di Djokovic a quella età. Sinner ha conquistato il titolo dopo aver superato i turni precedenti senza perdere set. La vittoria conferma il suo successo nel torneo e pone le basi per un possibile passaggio di consegne nel circuito.

Roma, 14 luglio 2026 – Jannik Sinner ha nuovamente fatto la storia: domenica è arrivata la seconda vittoria consecutiva a Wimbledon, in finale contro Zverev. L'altoatesino è riuscito a difendere il titolo dell'anno scorso e ha ribadito con forza chi è il numero 1 al mondo. L'eliminazione al secondo turno di Parigi ormai è solo un lontano ricordo, l'azzurro ha reagito da campione al momento negativo e ha alzato al cielo un titolo del Grande Slam per la prima volta dopo un anno. Inoltre, è sempre più primo nella classifica ATP: dopo il torneo londinese è salito a quota 13450 punti, quasi 5000 in più di Zverev, che ha superato Alcaraz al secondo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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