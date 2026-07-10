In attesa di vedere il documentario dedicato a Nole Djokovic, che si intitola “Il Lupo d’Inverno”, Sinner è atteso dal match finora più importante del 2026?! Anche se si tratta di una semifinale, la posta in palio è significativa. I precedenti sono 6-5 a favore di Jannik, 3 pari negli Slam e 2-1 per il serbo a Wimbeldon. Ne parliamo in diretta alle ore 8 a TennisMania, canale youtube OA Sport, in compagnia di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. #Sinner #Djokovic #Wimbledon #Wimbledon2026 #Tennis #JannikSinner #TennisMania #OASport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Oasport.it - Wimbledon 2026 p. 13: Sinner sulle tracce del lupo Djokovic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wimbledon 2026 p. 13: Sinner sulle tracce del lupo Djokovic

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Zverev accelera, poi toccherà a Sinner

Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!Dopo una partita durata 5 ore e 15 minuti, Novak Djokovic ha vinto e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026.

Temi più discussi: Nessuno sparring tiene il ritmo di Sinner. VIDEO; Tabellone Wimbledon 2026 · Con chi gioca Jannik Sinner e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP; Wimbledon, Sinner-Struff 7-5 7-6 (7-4) 6-3, è ancora in semifinale; RECAP! Auger-Aliassime stende Prizmic. Jodar-Carreno sospesa per oscurità.

Wimbledon Championships 2026 Uomini - Tabellone Radziale fino al terzo turno reddit

Sinner-Djokovic a Wimbledon, dove vedere in tv e streamingDa Wimbledon a Wimbledon. Un anno dopo è ancora Sinner-Djokovic in semifinale all'All England Club. Il dodicesimo atto di uno scontro generazionale, con il n. 1 al mondo che vuole vendicare la sconf ... sport.sky.it

Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026: orario, precedenti e dove vederla (anche in chiaro)Jannik Sinner e Novak Djokovic a Wimbledon (Foto AP/LaPresse) E’ arrivato il giorno tanto ... msn.com