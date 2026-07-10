Wimbledon 2026 p 13 | Sinner sulle tracce del lupo Djokovic
Sinner si prepara a disputare una semifinale nel 2026, considerata la partita più importante dell’anno. La sfida si svolge mentre è in attesa di vedere il documentario su Djokovic, intitolato “Il Lupo d’Inverno”. La gara assume un rilievo particolare, anche se si tratta di un turno semifinale.
In attesa di vedere il documentario dedicato a Nole Djokovic, che si intitola “Il Lupo d’Inverno”, Sinner è atteso dal match finora più importante del 2026?! Anche se si tratta di una semifinale, la posta in palio è significativa. I precedenti sono 6-5 a favore di Jannik, 3 pari negli Slam e 2-1 per il serbo a Wimbeldon. Ne parliamo in diretta alle ore 8 a TennisMania, canale youtube OA Sport, in compagnia di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. #Sinner #Djokovic #Wimbledon #Wimbledon2026 #Tennis #JannikSinner #TennisMania #OASport. 🔗 Leggi su Oasport.it
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