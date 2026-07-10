Wimbledon 2026 p 13 | Sinner sulle tracce del lupo Djokovic

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner si prepara a disputare una semifinale nel 2026, considerata la partita più importante dell’anno. La sfida si svolge mentre è in attesa di vedere il documentario su Djokovic, intitolato “Il Lupo d’Inverno”. La gara assume un rilievo particolare, anche se si tratta di un turno semifinale.

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In attesa di vedere il documentario dedicato a Nole Djokovic, che si intitola “Il Lupo d’Inverno”, Sinner è atteso dal match finora più importante del 2026?! Anche se si tratta di una semifinale, la posta in palio è significativa. I precedenti sono 6-5 a favore di Jannik, 3 pari negli Slam e 2-1 per il serbo a Wimbeldon. Ne parliamo in diretta alle ore 8 a TennisMania, canale youtube OA Sport, in compagnia di Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. #Sinner #Djokovic #Wimbledon #Wimbledon2026 #Tennis #JannikSinner #TennisMania #OASport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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