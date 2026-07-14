Sinner il clone di Djokovic | tutte le incredibili analogie con il serbo

Durante Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, in una partita in cui ha mostrato grande precisione e solidità. L’incontro ha evidenziato molte somiglianze tra i due tennisti, portando Djokovic a confrontarsi con una versione più giovane e veloce di sé stesso.

Ogni volta che Novak Djokovic affronta Jannik Sinner, ha l’impressione di trovarsi di fronte a una versione di sé più giovane e rapida. L’ultima a Wimbledon 2026, dove l’azzurro ha sconfitto il serbo con un triplice 6-4, giocando in modo impeccabile. Stessa solidità da fondo, stesso rovescio letale. La miglior risposta nel circuito, sempre pronta a mettere sotto pressione l’avversario al servizio. Stessa mentalità vincente, che permette loro di conservare le energie, di alzare il livello quando serve, di giocare al meglio nei punti cruciali. Sinner e Djokovic a confronto. Ma com’era il serbo a 25 anni? Quello che ad oggi è considerato dalla... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Sinner demolisce Djokovic a Wimbledon

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