Nuova puntata della versione giornaliera di TennisMania dedicata a Wimbledon, con i molti tempi dei Championships che avanzano verso la seconda settimana. Sul canale YouTube di OA Sport riecco l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui ritroviamo le parole di Puppo, che spazia su numerosi temi. Puppo inizia sul tema del numero 1 del mondo: “ Sinner ha fatto quello che ci si aspettava, ha usato il dritto in maniera efficace contro Mochizuki. Altra vittoria in tre set. Djokovic ha superato Federer per numero di vittorie a Wimbledon, e c’è tanto da dire anche del femminile “. E poi arriva anche un aneddoto sul prossimo avversario: “ Ricordo una partita di Struff contro Baez con andamenti da psicodramma. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Oasport.it - Puppo: “Sinner sta preparando la partita con Djokovic. Per il serbo questo è il posto migliore per provarci”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Querrey e Johnson incoronano Alcaraz: “Stagione migliore di Sinner”. E il paragone con Djokovic 2011 accende il dibattitoDurante una recente analisi, due commentatori hanno affermato che l'attuale stagione di un giovane tennista supera quella di un suo collega,...

Puppo: “Djokovic e Federer forse stanno impazzendo vedendo che Sinner e Alcaraz mettono i loro record in pericolo”Nel primo turno del torneo sul campo in terra rossa del Foro Italico, Jannik Sinner ha vinto senza problemi.

Si parla di: Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Wimbledon? La cifra futura e le proiezioni turno per turno.

Puppo: Sinner sta preparando la partita con Djokovic. Per il serbo questo è il posto migliore per provarciNuova puntata della versione giornaliera di TennisMania dedicata a Wimbledon, con i molti tempi dei Championships che avanzano verso la seconda settimana. oasport.it

Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Wimbledon? La cifra futura e le proiezioni turno per turnoJannik Sinner si sta preparando per affrontare l'inatteso giapponese Shintaro Mochizuki agli ottavi di finale di Wimbledon: l'avventura nel terzo Slam ... oasport.it