Puppo | Sinner sta preparando la partita con Djokovic Per il serbo questo è il posto migliore per provarci
Sinner si sta preparando per affrontare Djokovic durante i Championships di Wimbledon. Il serbo considera questa superficie la migliore per tentare la vittoria. La competizione prosegue con la seconda settimana del torneo, mentre gli appassionati seguono gli sviluppi delle partite.
Nuova puntata della versione giornaliera di TennisMania dedicata a Wimbledon, con i molti tempi dei Championships che avanzano verso la seconda settimana. Sul canale YouTube di OA Sport riecco l’appuntamento quotidiano con Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi: qui ritroviamo le parole di Puppo, che spazia su numerosi temi. Puppo inizia sul tema del numero 1 del mondo: “ Sinner ha fatto quello che ci si aspettava, ha usato il dritto in maniera efficace contro Mochizuki. Altra vittoria in tre set. Djokovic ha superato Federer per numero di vittorie a Wimbledon, e c’è tanto da dire anche del femminile “. E poi arriva anche un aneddoto sul prossimo avversario: “ Ricordo una partita di Struff contro Baez con andamenti da psicodramma. 🔗 Leggi su Oasport.it
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