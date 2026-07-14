Sinner dopo Wimbledon ballo e risate alla cena di gala | Sono brillo | VIDEO

Dopo Wimbledon, Jannik Sinner ha partecipato alla cena di gala del torneo, condividendo momenti di allegria e scherzi con altri tennisti. Durante l’evento, ha raccontato di sentirsi “brillo” e ha mostrato un atteggiamento spensierato, tra risate e battute. La serata ha rappresentato la conclusione del torneo, con Sinner che ha festeggiato il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon. Il video dell’evento mostra il tennista in atteggiamenti rilassati e divertenti.

Jannik Sinner ha celebrato il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon partecipando alla tradizionale Champions' Dinner, evento conclusivo del torneo in cui ha alternato momenti di goliardia a confessioni ironiche., Arrivato al gala presso l'hotel Raffles di Londra in smoking e circondato dal team e dalla famiglia, il tennista azzurro si è mostrato particolarmente disinvolto, arrivando a dichiarare con leggerezza dal palco: "Non fatemi domande difficili: sono brillo"., La serata ha visto Sinner protagonista del consueto ballo dei vincitori, dove ha danzato sulle note di "Can't Stop the Feeling!" insieme alla campionessa ceca Linda Noskova, superando l'imbarazzo mostrato in precedenti edizioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Sinner NASTY slip at Wimbledon!

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