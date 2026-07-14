sinner domina il tennis mondiale e riscrive la storia

Jannik Sinner ha vinto tre titoli Slam, quattro Masters 1000 e le Finals, diventando il primo italiano a conquistare questi trofei. È il primo giocatore a ottenere tre vittorie consecutive in un anno in queste competizioni. La sua serie di successi include anche quattro titoli ATP. Attualmente, occupa la prima posizione nel ranking mondiale. La sua carriera ha raggiunto un nuovo picco con questa serie di vittorie.

Il campione della Val Pusteria conquista Slam, Masters1000 e Finals, diventando il nuovo riferimento sportivo e culturale italiano.. (A CURA DI LUIGI GALLUCCI – DIRETTORE EDITORE SPORTFLASH24) Jannik Sinner è diventato molto più di un numero 1 del tennis mondiale. A quasi 25 anni, con 5 Slam già in bacheca e una collezione di trofei che nessun italiano aveva mai immaginato, il ragazzo della Val Pusteria è oggi un simbolo culturale, un riferimento sociale, un modello educativo. Non solo per gli adolescenti del pianeta, ma per quell’Italia che fatica a crescere, che spesso confonde la scorciatoia con il talento, la furbizia con la preparazione. Sinner dimostra che non è così. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Sinner contro Djokovic, una semifinale che regala un pezzo di storia

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Gioca male. Si salva col servizio. Non meritava la semifinale. Leggere certi commenti su Jannik #Sinner fa capire quanto poco si conosca lo sport. Ha alzato il livello così tanto che, quando non domina, per qualcuno è già in crisi. Il tennis non è perfezione: x.com

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