Sinner riscrive la storia di Roma | 50 anni dopo Panatta il tennis italiano torna sul trono

Dopo quasi cinquant’anni, il tennis italiano torna a conquistare il titolo di Roma, con un giovane protagonista che ha battuto avversari di livello durante il torneo. La vittoria rappresenta un risultato storico, dopo un lungo periodo in cui il torneo non aveva visto un italiano in finale. La competizione si è svolta sul campo del Foro Italico, un impianto storico che ha ospitato numerosi eventi di rilievo nel corso degli anni. La finale ha visto il vincitore prevalere su un avversario di alta classifica, portando il tricolore sul tetto della capitale.

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Per quasi mezzo secolo il Foro Italico è rimasto prigioniero di un ricordo. Ogni edizione degli Internazionali d’Italia riportava inevitabilmente a quella primavera del 1976, al volto di Adriano Panatta, alla terra rossa romana trasformata nel centro del tennis mondiale e a quell’ultima, irripetibile sensazione di dominio italiano nel torneo più importante del Paese. Da allora Roma era diventata una ferita sportiva elegantemente nascosta dietro la nostalgia. Gli italiani continuavano ad amare il tennis, continuavano a riempire il Centrale, continuavano a sognare, ma sempre con la percezione che quel trofeo appartenesse ormai a un’altra epoca. Per questo la vittoria di Jannik Sinner ha un peso che va molto oltre il risultato sportivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner riscrive la storia di Roma: 50 anni dopo Panatta il tennis italiano torna sul trono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner RISCRIVE LA STORIA: 50 anni dopo Panatta lItalia torna sul trono di Roma! Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner fa la storia: Roma ha un nuovo re 50 anni dopo Panatta Sinner imperatore di Roma. 50 anni dopo Panatta il Foro torna azzurroIl numero uno del mondo conquista gli Internazionali battendo Ruud in due set davanti al Centrale in festa e al presidente Mattarella. Sinner riscrive la storia! 32 vittorie di fila nei 1000: Rublev si inchina nei quarti a Roma - Il Tennis Italiano reddit Sinner riscrive la storia: 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, superato il record di Djokovic x.com Jannik Sinner riscrive ancora la storia del tennis: batte Ruud e vince per la prima volta a RomaJannik Sinner batte Casper Ruud in due set e vince per la prima volta gli Internazionali d’Italia. Sinner è il primo italiano a vincere a Roma dopo esatti 50 anni. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it DIRETTA | Sinner Ruud (risultato finale 2-0), Jannik riscrive la storia!(finale Internazionali d’Italia 2026)Diretta Sinner Ruud streaming video Tv8, oggi domenica 17 maggio: orario e risultato live della finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. ilsussidiario.net