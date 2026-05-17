Sinner riscrive la storia di Roma | 50 anni dopo Panatta il tennis italiano torna sul trono

Da thesocialpost.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi cinquant’anni, il tennis italiano torna a conquistare il titolo di Roma, con un giovane protagonista che ha battuto avversari di livello durante il torneo. La vittoria rappresenta un risultato storico, dopo un lungo periodo in cui il torneo non aveva visto un italiano in finale. La competizione si è svolta sul campo del Foro Italico, un impianto storico che ha ospitato numerosi eventi di rilievo nel corso degli anni. La finale ha visto il vincitore prevalere su un avversario di alta classifica, portando il tricolore sul tetto della capitale.

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Per quasi mezzo secolo il Foro Italico è rimasto prigioniero di un ricordo. Ogni edizione degli Internazionali d’Italia riportava inevitabilmente a quella primavera del 1976, al volto di Adriano Panatta, alla terra rossa romana trasformata nel centro del tennis mondiale e a quell’ultima, irripetibile sensazione di dominio italiano nel torneo più importante del Paese. Da allora Roma era diventata una ferita sportiva elegantemente nascosta dietro la nostalgia. Gli italiani continuavano ad amare il tennis, continuavano a riempire il Centrale, continuavano a sognare, ma sempre con la percezione che quel trofeo appartenesse ormai a un’altra epoca. Per questo la vittoria di Jannik Sinner ha un peso che va molto oltre il risultato sportivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Jannik Sinner RISCRIVE LA STORIA: 50 anni dopo Panatta lItalia torna sul trono di Roma!

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