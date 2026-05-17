Roma incorona Sinner il tennis italiano riscrive la storia

Da cms.ilmanifesto.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il torneo ha visto un giocatore italiano dominare con prestazioni che hanno lasciato il segno. Durante la partita, ha eseguito un rovescio lungolinea al salto, un servizio vincente, una volée efficace e un diritto incrociato che ha toccato appena la riga bianca del corridoio. Questi colpi sono stati determinanti per la vittoria, che ha portato il tennista a raggiungere un risultato storico per lo sport italiano. La sfida si è conclusa con il trionfo del giocatore, segnando un momento importante nel circuito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fili d'erba Battuto Ruud in due set nella finale degli Internazionali. Cinquant’anni dopo Panatta, il numero uno del mondo spezza la maledizione del Foro Italico davanti a Mattarella Fili d'erba Battuto Ruud in due set nella finale degli Internazionali. Cinquant’anni dopo Panatta, il numero uno del mondo spezza la maledizione del Foro Italico davanti a Mattarella Un rovescio lungolinea al salto, un servizio vincente, una volée e un diritto incrociato che sbuffa appena, quanto basta, sulla riga bianca del corridoio. L’ultimo game è quello della perfezione. Poi un sorriso e le braccia sopra la testa, come a dire: “ma cosa ho fatto?”. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, applaude convinto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

roma incorona sinner il tennis italiano riscrive la storia
© Cms.ilmanifesto.it - Roma incorona Sinner, il tennis italiano riscrive la storia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sinner riscrive la storia di Roma: 50 anni dopo Panatta il tennis italiano torna sul trono

Jannik Sinner riscrive ancora la storia del tennis: batte Ruud e vince per la prima volta a RomaJannik Sinner batte Casper Ruud in due set e vince per la prima volta gli Internazionali d'Italia.

roma incorona sinner ilVIDEO Sinner-Ruud 6-4, 6-4: la sintesi dell’indimenticabile finale a RomaSi è conclusa con il trionfo di Jannik Sinner la finale degli Internazionali di Roma 2026. Sul campo centrale del Foro Italico, il numero uno del mondo ha ... oasport.it

roma incorona sinner ilUn italiano a Roma cinquant’anni dopo: Ruud ko, Sinner si prende gli InternazionaliPanatta, ultimo azzurro a trionfare al Foro Italico, premia il Rosso: Ora ti aspetto al Roland Garros, voglio fare lo stesso. La Volpe frantuma record: ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web