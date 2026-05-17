Roma incorona Sinner il tennis italiano riscrive la storia
A Roma, il torneo ha visto un giocatore italiano dominare con prestazioni che hanno lasciato il segno. Durante la partita, ha eseguito un rovescio lungolinea al salto, un servizio vincente, una volée efficace e un diritto incrociato che ha toccato appena la riga bianca del corridoio. Questi colpi sono stati determinanti per la vittoria, che ha portato il tennista a raggiungere un risultato storico per lo sport italiano. La sfida si è conclusa con il trionfo del giocatore, segnando un momento importante nel circuito.
Fili d'erba Battuto Ruud in due set nella finale degli Internazionali. Cinquant’anni dopo Panatta, il numero uno del mondo spezza la maledizione del Foro Italico davanti a Mattarella Fili d'erba Battuto Ruud in due set nella finale degli Internazionali. Cinquant’anni dopo Panatta, il numero uno del mondo spezza la maledizione del Foro Italico davanti a Mattarella Un rovescio lungolinea al salto, un servizio vincente, una volée e un diritto incrociato che sbuffa appena, quanto basta, sulla riga bianca del corridoio. L’ultimo game è quello della perfezione. Poi un sorriso e le braccia sopra la testa, come a dire: “ma cosa ho fatto?”. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, applaude convinto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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