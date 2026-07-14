Ai vincitori della competizione culinaria del 2026, i sindaci di Bisceglie e Casacalenda, è stato attribuito il primo posto. Hanno presentato un’insalata tiepida di mare, scelta che ha colpito la giuria per i sapori. La gara ha coinvolto diverse squadre che si sono sfidate in diverse preparazioni. La giuria ha valutato le proposte basandosi su gusto e presentazione. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati di cucina.

Hanno sbancato le squadre rivali puntando su una insalata tiepida di mare che con i suoi sapori ha conquistato la giuria. A prepararla e a conquistare il gradino più alto del podio dell'edizione 2026 di "Sindaci, ai fornelli!", sono stati il primo cittadino di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e la sua collega di Casacalenda (Campobasso), Sabrina Lallito. I due sindaci sono stati affiancati dagli chef Isabella Potì e Floriano Pellegrino. La finale dell'undicesima edizione è stata disputata nella serata del 13 luglio a Martina Franca, in provincia di Taranto. Cinque le squadre - arancione, viola, blu, rosa e verde - che, armate di sorrisi, mestoli e fasce tricolori, si sono sfidate con le ricette capaci di raccontare tradizioni gastronomiche ed estate. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - «Sindaci ai fornelli!», all'edizione 2026 trionfano Angarano di Bisceglie e Lallito di Casacalenda

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