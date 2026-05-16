Bisceglie l’assessora Monterisi si dimette | Angarano ringrazia

L’assessora di Bisceglie ha presentato le sue dimissioni, annunciando di voler lasciare l’incarico. Il sindaco ha espresso gratitudine per il lavoro svolto, senza specificare chi prenderà il suo posto. Restano aperti i dubbi su chi sarà chiamato a sostituirla, in modo da mantenere attivi i cantieri in corso. La giunta comunale si prepara a gestire questa transizione, senza indicare ancora le prossime mosse ufficiali. La situazione si sviluppa in un momento di cambiamenti nella squadra amministrativa.

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? Domande chiave Chi sostituirà l'assessora per non bloccare i cantieri in città?. Come reagirà la giunta alla perdita di una figura operativa?. Quali progetti di manutenzione urbana rischiano di fermarsi dopo le dimissioni?. Perché il sindaco ha voluto sottolineare proprio la determinazione della funzionaria?.? In Breve Dimissioni ufficializzate sabato 16 maggio 2026 da parte di Angela Monterisi.. Sindaco Angelantonio Angarano riconosce l'impegno costante della funzionaria sul territorio.. L'amministrazione deve riorganizzare le competenze per non bloccare i cantieri urbani.. La giunta valuta la redistribuzione delle mansioni per garantire continuità ai lavori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, l’assessora Monterisi si dimette: Angarano ringrazia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piemonte, Elena Chiorino si dimette da assessoraL'ex vicepresidente del Piemonte Elena Chiorino, coinvolta nell'affaire Delmastro, si è dimessa anche da assessora della giunta regionale di Alberto... Leggi anche: Ferrara, il sindaco e l'assessora si schiantano in auto: incidente e alcoltest, lei si dimette Il dolore di Bisceglie per la tragica morte di AliciaCiao, piccola anima, scritto su una candela. E poi fiori e peluche lasciati davanti al luogo della tragedia da tante persone, compresi gli studenti della sua scuola, la Monterisi, che oggi non erano ... rainews.it Bisceglie, infiltrazioni piovane alla scuola Monterisi: un mese fa la riapertura dopo quattro anni di lavoriQuattro anni di lavori non erano stati sufficienti a concludere gli interventi previsti, ancora in corso nella nuova ala in costruzione che accoglierà un auditorium Non è trascorso che un mese e poco ... lagazzettadelmezzogiorno.it