Sindaci ai fornelli! l' edizione 2026 a Martina Franca il 13 luglio Chef per un giorno anche il governatore Decaro

Da bari.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 13 luglio alle 20 si svolgerà a Martina Franca l’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, una gara di cucina aperta ai sindaci. Tra i partecipanti ci sarà anche il presidente della Regione Puglia. La manifestazione si terrà in una location all’aperto, con i sindaci impegnati a preparare piatti davanti a un pubblico e a una giuria di esperti.

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Ci sarà anche il presidente della Regione della Puglia, Antonio Decaro, tra i partecipanti all’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la gara di cucina più originale d’Italia, in programma lunedì, 13 luglio, alle 20.30 a Martina Franca, in piazza XX Settembre. Ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall’agenzia RP Consulting di Bari, “Sindaci, ai fornelli!” è molto più di un evento culinario: è una festa del territorio, un racconto corale che attraversa l’Italia attraverso i suoi sapori, le sue eccellenze e le sue storie.La formula è ormai rodata e vincente: dieci sindaci pugliesi indosseranno grembiuli e guanti per sfidarsi a colpi di ricette. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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