Ci sarà anche il presidente della Regione della Puglia, Antonio Decaro, tra i partecipanti all’undicesima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, la gara di cucina più originale d’Italia, in programma lunedì, 13 luglio, alle 20.30 a Martina Franca, in piazza XX Settembre. Ideato dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzato dall’agenzia RP Consulting di Bari, “Sindaci, ai fornelli!” è molto più di un evento culinario: è una festa del territorio, un racconto corale che attraversa l’Italia attraverso i suoi sapori, le sue eccellenze e le sue storie.La formula è ormai rodata e vincente: dieci sindaci pugliesi indosseranno grembiuli e guanti per sfidarsi a colpi di ricette. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - «Sindaci ai fornelli!», l'edizione 2026 a Martina Franca il 13 luglio. Chef per un giorno anche il governatore Decaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Martina Franca dedica una pensilina a Bakari Sako: il 9 luglio l’inaugurazione dell’opera commemorativaIl 9 luglio a Martina Franca sarà inaugurata una pensilina dedicata a Bakari Sako.

Lo chef stellato Rossi è ai fornelli. Via alla stagione del ’Barbagianni’Lo chef stellato Rossi ha aperto il suo nuovo ristorante nel centro di una località collinare.

Temi più discussi: Dalla fascia tricolore ai fornelli: i sindaci d’Italia si sfidano in cucina a Martina Franca; Muro Lucano alla Siedlerfest di Karlsfeld: un gemellaggio nel segno della collaborazione europea; Sindaci ai fornelli 2026 a Martina Franca: l’undicesima edizione della sfida gastronomica; Roccabernarda, i Carabinieri hanno dato esecuzione a provvedimenti definitivi di confisca.

A Martina Franca sindaci ai fornelli, chef per un giorno anche DecaroCi sarà anche il presidente della Regione della Puglia, Antonio Decaro, tra i partecipanti all'undicesima edizione di 'Sindaci, ai fornelli!', la gara di cucina in programma lunedì, 13 luglio a Martin ... ansa.it

Sindaci pugliesi 'chef per un giorno' a Martina Franca: Decaro in cucinaSindaci pugliesi chef per un giorno a Martina Franca, in cucina anche il primo cittadino di Bari Antonio Decaro ... it.blastingnews.com