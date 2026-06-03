Shia LaBeouf ha patteggiato una pena di libertà vigilata dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti del Mardi Gras a New Orleans a febbraio. L’attore non dovrà entrare in carcere, ma deve rispettare le condizioni stabilite dalla sentenza. La decisione è stata presa in seguito a un accordo tra le parti coinvolte. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto durante la festa.

Shia LaBeouf ha evitato il carcere, ma non le conseguenze legali della violenta rissa scoppiata durante i festeggiamenti del Mardi Gras a New Orleans lo scorso febbraio. Mercoledì 3 giugno 2026, l’attore si è presentato in tribunale e si è dichiarato colpevole davanti alla giudice Juana Lombard, accettando un patteggiamento che chiude definitivamente il caso. La condanna prevede sei mesi di reclusione con sospensione della pena e due anni di libertà vigilata. LaBeouf dovrà però sottoporsi obbligatoriamente a un programma di riabilitazione per abuso di alcol, oltre a frequentare corsi di sensibilizzazione e gestione della rabbia. Una misura che arriva dopo le ripetute dichiarazioni dell’attore di aver superato i problemi con l’alcol, smentite dai fatti di quella notte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Shia LaBeouf evita il carcere ma non la pena: patteggiamento e libertà vigilata

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