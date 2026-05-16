Stasera su Rai 4 viene trasmesso il film Disturbia, un thriller che vede come protagonista un giovane interpretato da Shia LaBeouf. La trama ruota attorno a un ragazzo messo agli arresti domiciliari, che sospetta la presenza di un serial killer nel suo quartiere. La narrazione si concentra su momenti di tensione e colpi di scena, accompagnando lo spettatore tra paranoia e sospetti. Il film affronta temi legati alla sorveglianza e alla percezione di pericolo nella vita quotidiana.

Stasera su Rai 4 va in onda Disturbia, thriller con Shia LaBeouf: un ragazzo agli arresti domiciliari sospetta un serial killer nel vicinato tra paranoia, tensione e colpi di scena. Appuntamento con la tensione e il mistero questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 4. Alle 21.20 va in onda Disturbia, thriller diretto da D.J. Caruso con Shia LaBeouf che reinterpreta in chiave moderna il celebre immaginario de La finestra sul cortile di Hitchcock, trasformando la curiosità quotidiana in un pericoloso gioco di ossessioni. Il titolo del film fonde le parole disturb (disturbare) e suburbia (periferia), ed è proprio il nome della cittadina in cui è ambientata la storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disturbia stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller con Shia LaBeouf

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