Sannio blitz dei Carabinieri nel ponte di maggio | 2 arresti e controlli

Durante il ponte di maggio, i Carabinieri del Sannio hanno effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di due persone e a numerosi controlli. Gli agenti hanno individuato i ladri nascosti tra le sterpaglie di Ponte, mentre in vari posti sono stati fermati conducenti con tassi di alcol nel sangue superiori ai limiti consentiti. L’intervento ha coinvolto anche verifiche sui veicoli e sulle persone presenti nell’area.

? Cosa scoprirai Come sono stati catturati i ladri tra le sterpaglie di Ponte?. Chi sono i conducenti con livelli di alcol così pericolosi?. Dove sono stati trovati i giovani con la droga in Valle Telesina?. Quanto ammonta il totale delle sanzioni per le violazioni stradali?.? In Breve Controlli su 567 persone, 379 veicoli e 13 esercizi pubblici nel Sannio.. Tre conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza con alcol sopra 1 gl.. Sanzioni amministrative per violazioni stradali totalizzano 8.026 euro per 35 infrazioni rilevate.. Quattro giovani segnalati per possesso di 2 grammi di cocaina e 4,5 di hashish.. Tra il 1° e il 2 maggio, le pattuglie dei Carabinieri hanno arrestato due uomini in flagranza a Ponte e Paupisi dopo un tentativo di furto in una villetta privata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio, blitz dei Carabinieri nel ponte di maggio: 2 arresti e controlli Notizie correlate Blitz dei Carabinieri: arresti e patenti ritirate nel ponte? Cosa sapere Carabinieri a Colleferro arrestano un uomo e ritirano tre patenti durante il ponte. Ponte del 1° maggio, a Roma controlli dei Carabinieri dalle stazioni alle metro: 32 arresti e 16 denunceIn occasione del ponte del 1ç maggio, i Carabinieri del gruppo di Roma hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Blitz del NAS nel Pontino | maxi controlli su alimenti e igiene sequestrata una tonnellata di alimenti; Aversa blitz della Polizia in piazza Vittorio Emanuele | chiuso un locale per gravi carenze igieniche. Sannio, controlli durante ponte del Primo Maggio: arresti, denunce e sanzioniNel weekend caratterizzato dal ponte del 1° Maggio, in concomitanza con la Festa dei Lavoratori e l’intenso traffico turistico, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, guidati dal Colonnel ... ntr24.tv Ponte del Primo Maggio, controlli rafforzati dei carabinieri nel Sannio: strade sorvegliate e vigilanza su cantieri e attivitàCarabinieri in campo nel Sannio per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e turisti durante il Ponte del Primo Maggio. Il Comando provinciale di Benevento, guidato dal colonnello Marco Keten, ... ntr24.tv La prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all’impegno dell’ASL Benevento e della Regione Campania. Leggi qui tutti i dettagli https://tinyurl.com/mpm747je - facebook.com facebook