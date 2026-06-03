Sicurezza stradale controlli serrati dei Carabinieri | denunciato automobilista dopo un incidente

Da frosinonetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un automobilista è stato denunciato dai Carabinieri dopo un incidente durante controlli sulla sicurezza stradale nella Valle del Liri. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche approfondite, identificando e sanzionando il conducente coinvolto. Nessuna altra informazione sui danni o sulle cause dell’incidente è stata resa nota. I controlli continueranno nella zona per garantire la sicurezza sulle strade.

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Ancora un intervento dei Carabinieri sul fronte della sicurezza stradale nel comprensorio della Valle del Liri. A conclusione di specifiche attività di accertamento, i militari della Stazione di Roccasecca hanno denunciato un automobilista di 40 anni, residente nella provincia di Roma, per guida. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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