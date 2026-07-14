In un'analisi recente si evidenzia un aumento degli incidenti stradali e delle vittime nelle 72 ore dei fine settimana, con una concentrazione maggiore rispetto ad altri periodi. I dati mostrano un incremento sia tra automobilisti, inclusi i viaggi in famiglia, sia tra motociclisti. Questi numeri sono in crescita rispetto alle settimane precedenti, indicando un aumento generale degli incidenti durante le giornate di maggior afflusso di veicoli.

Cresce il numero di incidenti stradali e anche quello delle vittime. Con una concentrazione maggiore nei fine settimana. I numeri peggiori tra automobilisti (comprese le famiglie in auto) e motociclisti. Migliora il dato di ciclisti e pedoni. È quanto emerge dal raffronto tra i primi sei mesi e poi giugno del 2026 con lo stesso periodo del 2025 effettuato dall’Osservatorio Asaps Sapidata, il portale della sicurezza stradale. «I fine settimana - sottolineano dall’Asaps - continuano a rappresentare uno dei punti più critici della sicurezza stradale italiana». A leggere le statistiche predisposte dall’associazione emerge che le 72 ore che vanno dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica concentrano da sempre una quota rilevante della mortalità, e il primo semestre del 2026 non fa eccezione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sicurezza stradale, in crescita incidenti mortali nelle 72 ore dei fine settimana

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Fatal Pedestrian Crashes Signal a Worrying Trend

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