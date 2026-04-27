Due incidenti mortali in poche ore in Abruzzo | le vittime sono entrambi motociclisti

Nel fine settimana, due motociclisti hanno perso la vita in due incidenti distinti nelle strade dell'Aquilano. Entrambi gli incidenti sono avvenuti nello stesso territorio regionale, causando la morte dei conducenti. Le autorità stanno indagando sulle cause di questi incidenti, che si sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro. La situazione ha portato a una particolare attenzione sulle condizioni di sicurezza delle strade locali.

Fine settimana di sangue nell'entroterra abruzzese dove due persone hanno perso la vita. È drammatico il bilancio di quanto accaduto sulle strade dell'Aquilano: le vittime erano due motociclisti.Sabato scorso a Vigliano, nel territorio di Scoppito, un giovane di 33 anni, Luca Rovatti residente a.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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