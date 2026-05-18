72 ore di biodiversità | al Castello dell' Acciaiolo un fine settimana interamente incentrato sulla tutela ambientale e sulla cultura agroalimentare

Il Castello dell'Acciaiolo a Scandicci si prepara a ospitare la quinta edizione di "72 ore di Biodiversità", un fine settimana interamente incentrato sulla tutela ambientale e sulla cultura agroalimentare.La manifestazione si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026, proponendo tre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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